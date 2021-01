Australian Open in Gefahr: Andy Murray muss in Quarantäne

(frh) Andy Murrays Einsatz am Australian Open ist fraglich. Der Schotte muss nach einem positiven Corona-Test in Quarantäne, wie mehrere britische Medien berichten. Der 33-Jährige klage über keine Symptome und hoffe, die Reise nach Melbourne möglichst zeitnah antreten zu können. Doch die Zeit könnte für den Schotten knapp werden, da sich sämtliche Spielerinnen und Spieler nach der Ankunft in Australien für zwei Wochen in Quarantäne begeben müssen.

Murrays Teilnahme an den am 8. Februar beginnenden Australien Open war erst durch eine Wildcard ermöglicht worden.