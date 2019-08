Am Ende waren es wenige Zentimeter, die die Young Boys in die Gruppenphase der Europa League verbannten. Zentimeter, die in der 57. Minute die Führung der Berner verhinderten, als Nicolas Moumi Ngamaleu fast von einem Patzer von Roter-Stern-Goalie Milan Borjan am Ball profitiert hätte. Die Berner werden sich nach dem Ausscheiden über ihre Effizienz ärgern müssen. Denn wie im Hinspiel besassen sie auch im Rückspiel gute Möglichkeiten, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden.

Auch das Gegentor nach einer Stunde dürfte bei den Gästen für Frust sorgen, denn der letztlich entscheidende Treffer von Aleksa Vukanovic fiel just in eine Phase, in der die Young Boys in Begriff waren, das Spiel an sich zu reissen. Und er fiel nach bekanntem Muster. Das Heimteam fing die Young Boys beim Versuch der Angriffsauslösung ab, um über Spielmacher Marko Marin selber den schnellen Gegenstoss einzuleiten. Marin lancierte Milan Rodic in den Raum, dessen Flankenball Vukanovic vor Fabian Lustenberger erreichte. Wieder machten Zentimeter den Unterschied zu Gunsten von Roter Stern aus. Rodic erreichte den Ball nur knapp bevor er über die Seitenauslinie gerollt wäre.

YB vergab Chancen, Belgrad blieb eiskalt

Zwar kamen die Berner in der Folge nochmals zu Chancen, brachten den Ball aus eigener Kraft jedoch nicht im Tor von Milan Borjan unter. Es brauchte ein Eigentor von Ben Nabouhane in der 82. Minute, um den kanadische Nationaltorhüter, der Roter Stern im Hinspiel mit zahlreichen Paraden im Spiel gehalten hatte, zu bezwingen. Auch die Einwechslung der Routiniers Guillaume Hoarau und Miralem Sulejmani (beide 65.) brachte nicht die nötige Durchschlagskraft in die Berner Angriffsreihe.