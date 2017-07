Federer hingegen steht zum siebten Mal ohne Satzverlust in den Viertelfinals. Bei vier der sechs vorangegangenen Gelegenheiten gewann er danach auch den Titel. Zentral in seinem Erfolgspuzzle ist aber ein anderes Element. «Vor einem Jahr gegen Milos war der Fokus auf meinem Knie. Ich wusste, dass ich nicht so explosiv spielen kann, wie ich es gerne hätte und limitiert bin», sagt Federer.

Diesmal gehe er erholt und sehr viel entspannter ins Spiel. Als er am Montagabend seinen Verpflichtungen nachkommt, kämpft Raonic noch um den Einzug in die nächste Runde. «Wenn es sein müsste, könnte ich gleich noch einmal rausgehen, und einen Match absolvieren.» Federer führt in der Direktbegegnung mit 9:3 Siegen. Die letzten beiden Duelle aber hat Raonic gewonnen.