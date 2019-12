Auf der Skipiste wirken bei Hobbyfahrern ähnliche Kräfte wie bei Wendy Holdener

Skifahren ist einfacher geworden. Und zwar bedeutend. Denn der Schneesport hat sich in den vergangenen 20 Jahren grundlegend verändert. Das hängt auch mit der Rocker-Technologie zusammen. Sie wurde nach der Jahrtausendwende zuerst im Freeride-Bereich eingesetzt, später für Pistenski. Die Schaufel und das Ende sind dabei nach oben gebogen, die effektive Kantenlänge ist kürzer.

Wo sich Menschen körperlich zu viel zumuten, steigt das Unfallrisiko. Jährlich verletzen sich knapp 33'000 Arbeitnehmende auf Pisten im In- und Ausland. Diese Zahl war in den vergangenen Jahren stabil. Für die Versicherer kostet das viel Geld. Die Kosten für Schneesportunfälle belaufen sich auf 291 Millionen Franken pro Jahr.

Höhere Tempi bringen höhere Kräfte mit sich. Das widerspiegle sich in der Art der Verletzungen, sagt Samuli Aegerter. «Es gibt öfters Mehrfachverletzungen und mehr Knochenbrüche.» Am meisten Unfälle passieren um 11 und 15 Uhr. «Das hängt vor allem damit zusammen, dass sich dann am meisten Leute auf der Piste befinden und der Körper zu diesem Zeitpunkt bereits etwas ermüdet», sagt Aegerter.