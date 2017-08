Von aussen betrachtet denkt man: Fabian Schär und die technisch geprägte spanische Liga – das könnte passen! Sehen Sie das ähnlich?

Absolut. Das ist auch der Grund, warum Spanien zuoberst auf meiner Wunschliste stand. Ich verfolge den Fussball verschiedenster Länder. In Spanien ist schon auffällig, dass alle 20 Mannschaften – plakativ gesagt – Fussball spielen können. Ich denke, ich passe da mit meinem Stil hinein. Auch der Trainer gab mir in den Gesprächen dieses Gefühl.

Nicht mehr dabei in der spanischen Meisterschaft ist Neymar. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie von der 222-Millionen-Ablösesumme gehört haben?

Das ist auf den ersten Blick eine Summe, bei der sich niemand so richtig vorstellen kann, dass ein einzelner Fussballer oder Mensch so viel wert sein kann. Ja, der Fussball und das Business haben sich enorm entwickelt in den letzten Jahren – aber diese Summe ist noch einmal eine andere Dimension, eine brutale Dimension. Andererseits glaube ich auch, dass Paris St. Germain diese Summe mit Trikotverkäufen und Werbeeinnahmen wieder generieren wird. Das haben vergangene Transfers auch schon gezeigt. Trotzdem: Ich weiss nicht, wo das noch alles hinführt in Zukunft. Irgendwie surreal.

Kommt man sich als Fussballer mittlerweile mehr als Ware denn als Mensch vor?

(Überlegt) Das ist jetzt schwierig, zu sagen. Als Ware nicht unbedingt. Aber klar ist: Das Fussball-Business glänzt nicht überall. Ich persönlich habe in den letzten zwei Jahren auch Situationen kennen gelernt, die nicht einfach sind – und die es in vielen anderen Berufsbereichen vielleicht weniger gibt. Einigen wir uns darauf, dass das Fussball-Business ein spezielles ist. Ich hoffe schon, dass sich der Fussball, und vor allem seine Begleitumstände, in Zukunft nicht immer krasser entwickeln wird. Am Ende sind auch wir Fussballer normale Menschen, die ganz normal angeschaut und behandelt werden möchten.