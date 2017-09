Es gibt gewiss genug Gründe, um Mourinho unsympathisch zu finden. Oder sich über ihn zu ärgern, weil er einen Weltmeister wie Bastian Schweinsteiger so respektlos abserviert und einen Weltklassespieler wie Kevin de Bruyne so fürchterlich verkannt hatte. Das schliesst indes nicht aus, in Mourinho gleichwohl einen grandiosen Trainer zu sehen. Mit 33 Titeln, erobert in Portugal, England, Italien und Spanien, zählt er zu den absolut Besten seines Fachs. Sein Palmarès ist voller Rekorde, nur ganz wenige Trainer haben wie er mit zwei verschiedenen Klubs (Porto, Inter Mailand) die Champions League gewonnen.

Jugendlichkeit und Optimismus eines Jungen

Es ist gut möglich, dass die Glazer-Family als Besitzer der Geldmaschine Manchester United mit dem Autokraten Mourinho genau jenen Mann gefunden und engagiert hat, der die Red Devils bald wieder in altem Glanz erstrahlen lässt.

Klublegende Alex Ferguson, der die United fast 27 Jahre lang trainierte und 13 Mal Meister wurde, sagte in kleinem Kreis: «Ich erkenne in Mourinho ein Spiegelbild meiner jungen Jahre. Er hat die Jugendlichkeit und den Optimismus, den man als junger Mensch besitzt. Man sieht keine Gefahren.»