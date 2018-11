Dass Arno Del Curto nach über 22 Jahren als Trainer des HC Davos zurückgetreten ist, ist aufgrund der sportlichen Entwicklung im HC Davos über die vergangenen Woche und Monate keine Überraschung. Überraschend war eher der Zeitpunkt des Vollzugs. Zwei Tage nach einem 5:1-Sieg bei den ZSC Lions, dazu noch am Morgen eines Spieltags. Und – aller Vorzeichen zum Trotz – war eben auch die schlichte Tatsache, dass es wirklich passiert ist, eine Überraschung. Denn: ein HC Davos ohne Arno Del Curto an der Bande – das ist auch jetzt noch eine surreale Vorstellung.

Aber heute Abend werden im Cupspiel gegen die Rapperswil-Jona Lakers die bisherigen Assistenten Sandro Rizzi und Remo Gross die Mannschaft führen. Die grosse Frage ist, was danach kommen wird. Wie sieht das Leben nach Arno aus in Davos? Spätestens hier kommt die Fantasie schon gehörig ins Stocken. So abgedroschen es tönt - aber selten passte diese Phrase besser: Der Nachfolger tritt ein ganz schwieriges Erbe an. Selbst wenn der Abschluss der Ära Del Curto geprägt war von Misstönen und einer sportlichen Talfahrt, so bleibt sein Vermächtnis immens.