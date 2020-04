Als die Leichtathletin Anita Brägger 2001 durch die «Schallmauer» lief

Sie hat 2004 an den Olympischen Spielen in Athen teilgenommen und sagt, dass die Zeit der Vorbereitung und die Teilnahme am Anlass für sie natürlich ein sportliches Highlight gewesen sei. «Das war eine Zeit, die ich sicher nicht vergessen werde.» Auch die Laufduelle mit Anita Weyermann, aus deren (medialem) Schatten sie selten hatte treten können, sind unvergessen. Dennoch hat Anita Brägger ihren Sportmoment nicht in Griechenland oder bei einem Lauf gegen Weyermann erlebt, sondern an einem Mittwoch, im Stade Olympique de la Pontaise in Lausanne.

Die im Kanton Uri geborene Spezialistin und mehrfache Schweizer Meisterin über die Mittelstrecken 400 und 800 Meter, hat am 4.Juli 2001 etwas erreicht, was neben ihr bis heute nur vier weitere Schweizerinnen geschafft haben. Anita Protti, Maryan-Yusuf Jamal, Sandra Gasser, Selina Büchel und eben Anita Brägger – heute Anita Belz-Brägger – sind über die Distanz von 800 Metern unter der 2-Minuten-Grenze geblieben. «Das war emotional ein ganz besonderer und sportlich gesehen ein ganz wichtiger Moment für mich. Das Durchbrechen dieser Schallmauer hat mir gezeigt, dass mein Weg stimmt. Gleichzeitig war es der Lohn für die in den vielen Jahren davor geleistete Arbeit.»

Hinter drei Russinnen, einer Amerikanerin und je einer Läuferin aus Surinam und Brasilien lief Anita Brägger damals auf Platz 7. Eine Platzierung die zwar sehr gut, im Vergleich mit der gelaufenen Zeit letztlich aber beinahe unwichtig gewesen ist.