Gerade in schwierigen Momenten wie zuletzt können solche Gedanken helfen. Sieben Monate musste Danioth seit Anfang 2017 pausieren. Kreuzband, Meniskus, Innenband – alles war kaputt. «Ich wurde bei diesem Rückschlag ins eiskalte Wasser geworfen. Jeder Tag war beim Aufwachen eine Challenge.» Doch Danioth meisterte die Herausforderung. Und lernte, gelassener zu werden. «Wenn ich früher in einem Training mal zwei oder drei Läufe verpatzte, sah ich schon den Weltuntergang kommen. Ich vergass, das Schöne an einem Tag zu erkennen.» Das Schöne: Dass sie überhaupt Skifahren kann. Das soll auch in Davos nicht anders sein.

Zuerst: neun Sekunden Verspätung

Die Geschichte des Skirennfahrers Marco Odermatt beginnt auf der Mörlialp. «Ich bestritt als Viereinhalbjähriger mein erstes Skirennen. Das gefiel mir so gut, dass ich neun Sekunden länger auf der Piste sein wollte als der Sieger.» So kann man das nachlesen auf seiner Homepage. Odermatt lacht, wenn man ihn darauf anspricht. «Richtig erinnern kann ich mich natürlich nicht mehr, aber kürzlich sah ich wieder einmal das Foto meiner Zieldurchfahrt.»

Jetzt, knapp 16 Jahre später, ist aus Odermatt ein Jungprofi geworden. Einer, auf dessen Schultern grosse Hoffnungen der Skination Schweiz liegen. Anders als bei Aline Danioth ist die Schweiz in Odermatts Paradedisziplin, dem Riesenslalom, in jüngster Zeit nicht gerade von Erfolgen verwöhnt. Im Gegenteil. Die Erinnerungen an erfolgreiche Tage sind längst verblasst. Das ist Odermatt sehr wohl bewusst. Aber belastet ihn das auch? «Nein, das tut es nicht!», sagt er mit bestimmter Stimme. «Noch gibt es genügend andere Fahrer vor mir, in deren Schatten ich reifen kann.»