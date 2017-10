Im Brief der SFL, der die genaue Umsetzung der Sperre beschreibt, heisst es: «Dem gesperrten Funktionär ist vor und während des Spiels der Zutritt der Umkleidekabine, des Spielertunnels, der technischen Zone und des Spielfeldes untersagt.» Dazu herrscht während dieses Zeitraums ein Kontaktverbot mit Spielern und Mitarbeitern des Trainerstabs. Um zu kontrollieren, dass Jurendic nicht SMS an Temporär-Assistent Burki schickt, wird sich wohl ein «Aufpasser» der SFL an seine Fersen heften. So war es jedenfalls bei früheren Sperren gegen Trainer.

Welche Entscheidungen trifft Keller?

Mit Stephan Keller hat Jurendic etliche Szenarien durchgespielt und abgemacht, wann welche Spieler- oder Systemwechsel vorgenommen werden. Doch wir alle wissen: Fussball ist in den seltensten Fällen vorhersehbar. Für Jurendic dürfte die grösste Schwierigkeit die Machtlosigkeit sein: Er hat die komplette Spielvorbereitung orchestriert, im Ernstfall nun ist er zum Zuschauen verdammt. Gut möglich, dass es in Wil zu Situationen kommt, in denen Keller anders entscheidet, als Jurendic es tun würde.

Wie geht er damit um? «Da ich das noch nie erlebt habe, müssen Sie mir die Frage nach dem Spiel nochmals stellen. Ich habe vollstes Vertrauen in Stephan Keller, er kennt meine Gedankengänge. Der FC Aarau wird in Wil auf der Trainerbank kompetent besetzt sein.»

Die Yapi-Frage

Neben der Sperre für Jurendic interessiert beim FC Aarau die Frage: Wer ersetzt den Unersetzbaren?

Vier Spiele hat Gilles Yapi für den FC Aarau absolviert. Auch wenn die Auftritte des Ivorers neben viel Licht auch Schatten beinhalteten: Dass er die Mannschaft bereichert, ja dass er ein unverzichtbares Element ist, steht ausser Diskussion. Kein anderer FCA-Profi hat so die Ruhe weg wie der 35-Jährige, der über Meistertitel, Cupsiege, Spiele in der Champions League, eine WM-Teilnahme bis hin zu einem Abstecher in die arabischen Wüste alles erlebt hat.

Dieser Yapi fehlt den Aarauern auswärts in Wil gesperrt. In einem Spiel, das vermutlich kein Augenschmaus, sondern vielmehr hektisch und bis aufs Äusserste umkämpft sein wird. Für die am Tabellenende klebenden Ostschweizer geht es darum, den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren. Der FCA muss beweisen, dass der Heimsieg gegen Xamax kein einmaliger Ausreisser nach oben, sondern der Beginn des ersehnten Steigerungslaufs war.

Routine oder Jugend

Ein Yapi in seinen Reihen zu wissen, wäre bei der Bewältigung dieser Aufgabe Gold wert. Was nun? Wer ersetzt den eigentlich Unersetzbaren? Sicher ist: Der zuletzt gewonnenen Stabilität zuliebe ist ein Systemwechsel kein Thema. Der FC Aarau wird in Wil im 4-2-3-1 antreten, mit zwei zentralen defensiven Mittelfeldspielern.