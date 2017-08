Die Puzzleteile passen ineinander: Der FC Aarau braucht dringend einen offensiven Spielmacher. Schon länger im Fokus ist Gianluca Frontino (27), der beim FC Winterthur bis 2019 unter Vertrag steht (und nicht wie bisher angenommen vom FC Thun ausgeliehen ist). Ebendieser Frontino stand am Samstagabend beim ersten Winterthurer Saisonsieg in Wil (2:0) nicht im Aufgebot. Und: Der neue FCA-Sportchef Sandro Burki kündigte im Zuge der Verpflichtung von Gilles Yapi weitere Transfers an - so schnell wie möglich.

Winterthur-Trainer Umberto Romano begründete vor dem Spiel in Wil die Ausbootung Frontinos gegenüber dem "Landboten" mit disziplinarischen Gründen, der Spieler habe sich nicht korrekt benommen. Die Suspendierung gelte vorerst für ein Spiel. Was auch immer dahinter steckt: Aber genau so beginnen oftmals Trennungen zwischen Spielern und Vereinen.

Ein offizielles Statement von einer der involvierten Parteien zur Personalie "Frontino" war bislang nicht zu erhalten. Mal schauen, ob sich in den nächsten Tagen etwas tut...