Gian Wälchli und Roger Leimgruber schieben momentan gemeinsam einen Viererbob an. Hunziker spornt die beiden zu höheren Zielen an: «Ich habe ihnen gesagt, sie sollten zusammen im Zweierbob starten.» Dann müsste einer der beiden die Bobschule machen und Pilot werden. «Das ist jetzt noch nicht das Ziel», sagt Roger Leimgruber. In erster Linie wollen die beiden im Europacup Fuss fassen. Danach sollen die Weltcupeinsätze folgen. Sein Vereinskollege und Lehrmeister Hunziker sagt: «Beide sind brutal ehrgeizig. Deshalb bin ich mir sicher, dass man noch von ihnen hören wird.» Für Roger Leimgruber ist bereits jetzt klar: «Das Ziel unseres Teams ist, an den Olympischen Spielen teilzunehmen.»

Doch bevor sie in 2018 in Pyeongchang oder 2022 in Peking antreten können werden alle drei am Freitag und Samstag noch einmal in Muri am Aargauer Kantonalturnfest gefordert. Sie treten mit dem STV Herznach beim Höhepunkt des Turnfestes an: dem 3-teiligen Vereinswettkampf der Aktiven.