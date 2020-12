Verletzungsdrama: Aargauer Boxer verpasst die Chance seines Lebens

Es hätte die Chance seines Lebens werden sollen. Fast schon filmreif. Stattdessen sitzt Ando Hakob alleine in seinem Gym in Baden. Seine Bizepssehne ist angerissen, der Traum vom Europameistertitel, der ihm im Boxen so viele Türen geöffnet hätte, geplatzt.

Am Samstag hätte Hakob in Spanien gegen Sergio Garcia um den Titel kämpfen sollen. Als Aussenseiter gegen einen Mann, der zwei Gewichtsklassen höher boxt. Doch Hakob sagt: «Ich hätte ihn schlagen können, ich bin technisch der bessere Boxer als er.»

Sechs Wochen lang hat sich der Aargauer in Spanien auf den Kampf vorbereitet. Er investierte einen fünfstelligen Betrag. Seine Sparringpartner waren bis zu zehn Kilogramm schwerer. «Im Boxen sind das Welten», sagt er.

Doch Pausen gönnte sich Hakob keine. Stattdessen teilte er aus und steckte ein. Oft und viel – und immer wieder. «Gegen körperlich stark überlegene Gegner zu boxen, belastet den Körper enorm», sagt er. Und irgendwann zwickte es im Arm. Die Bizepssehne war angerissen. Seinen linken Arm kann er kaum noch heben.

Einfach antreten und die Gage nehmen? «Niemals!»

«Ich hätte zwar irgendwie in den Ring steigen können, wäre aber chancenlos gewesen», sagt Hakob. Wäre er angetreten, hätte er eine Gage erhalten, hätte damit einen Teil seiner Auslagen kompensieren können. Aber der 31-Jährige sagt: