«Das war ganz klar der Tiefpunkt meiner Karriere. Der FC Aarau hatte seit Ewigkeiten den Ruf, unabsteigbar zu sein und sich immer noch irgendwie zu retten – wenn nötig, auch am grünen Tisch. Dann zu der Mannschaft zu gehören, die für den erstmaligen Abstieg der Klubgeschichte gesorgt hat, war sehr bitter. Ich bekam ein richtig schlechtes Gewissen gegenüber den Fans und den Angestellten. Ich hatte danach einige Angebote auf dem Tisch, am konkretesten waren die von Sion und St. Gallen. Aber als mir die FCA-Verantwortlichen sagten, um mich herum eine neue Mannschaft aufbauen zu wollen, war für mich sofort klar: Ich bleibe beim FC Aarau und will mithelfen, den Klub wieder in die Super League zurückzuführen.»

2. Juni 2013: Burki und der FC Aarau steigen wieder auf