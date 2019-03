Spitzenspiel am Sonntagnachmittag auf der Winterthurer Schützenwiese – und das Publikum kam in Strömen: 5200 Zuschauer wollten sich das Duell des drittplatzierten Heimteams gegen den punktgleichen Tabellenzweiten Lausanne nicht entgehen lassen. Nur die Romands-Derbys zwischen Servette und Lausanne erzielten in der laufenden Challenge-League-Saison höhere Besucherwerte.

Was das mit dem FC Aarau zu tun hat? Allerhand! Lausanne-Sport (9. März, 17 Uhr) und der FC Winterthur (17. März, 15 Uhr) sind die nächsten Gegner. Klar also, dass einer der 5200 Menschen auf der «Schützi» FCA-Trainer Patrick Rahmen war. Gemeinsam mit Sportchef Sandro Burki verfolgte er die Partie auf der Tribüne. Rahmens Kommentar nach dem 1:1: «Der Punkt für Winterthur ist hochverdient. Lausanne hatte ausser beim Tor keine nennenswerten Chancen.» Dass die Punkteteilung der Konkurrenten um den Barrage-Platz dem FC Aarau nach dessen 3:3 gegen Servette in die Karten spielt, versteht sich von selbst.