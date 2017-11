Er ist einer der Schlüsselspieler. Er ist ein Leader. Er ist die Identifikationsfigur. Er ist der Captain. All das – und noch viel mehr – ist Patrick Romann. Ende Mai 2018 müssen all diese Umschreibungen seiner Person in die Vergangenheitsform gesetzt werden. Denn dann beendet der 24-Jährige seine Karriere.

Romann hat sich entschieden, voll und ganz auf die Karte Studium zu setzen. Dies, weil er sich erfolgreich auf einen trinationalen Masterstudiengang im Bereich der Biotechnologie mit Beginn im Sommer 2018 beworben hat. Dieser findet im ersten Jahr in Frankreich, Deutschland und der Schweiz statt. Romann wird deshalb von Suhr nach Strasbourg umziehen, weil der grösste Teil der Vorlesungen und Kurse im ersten Jahr in der elsässischen Stadt stattfindet.

Die schwierigste Entscheidung

«Das war eine der grössten und schwierigsten Entscheidungen, die ich in meinem bisherigen Leben treffen musste», sagt Romann. «Ich durfte beim HSC Suhr Aarau eine einmalige, unvergessliche Zeit erleben. Der Klub wird immer in meinem Herzen bleiben.» Einmal im Ausland zu studieren, das habe ihn schon immer gereizt. Nun hat er eine einmalige Chance ergriffen: Von den rund 40 Studienplätzen pro Jahr werden jeweils nur drei an Schweizer vergeben.