Dazu machen sich Jurendic und sein Trainerstab laufend Gedanken über die Trainingsgestaltung und -dosierung, damit es zu keiner Überbelastung kommt. Was logischerweise keine Option ist: Trainings ohne Zweikämpfe. Gleichzeitig ist es enorm schwierig, Gründe für die Verletzungsmisere zu finden: Denn ausser Garat, bei dem aufgrund seines Alters Muskelverletzungen kaum zu verhindern sind, sind bei allen anderen Patienten Bänder im Knie, im Knöchel und in der Schulter gerissen. Dahinter steckt vielmehr einfach Pech statt eine Logik. Doch statt zu jammern, will Jurendic das Beste aus der Situation machen: "Ich betrachte die Situation nicht als Bestrafung, sondern als Herausforderung für uns alle."

Mit Mini-Kader nach Genf?

13 Feldspieler und die drei Goalies Steven Deana, Lars Hunn und Olivier Joos – sieht so das Kader für das Spiel in Genf aus? Gut möglich. Denn Spieler aus der U21 mitzunehmen, wird schwierig: Auch bei den Junioren ist die Verletztenliste viel zu lang, zudem spielt die U21 am Samstag gegen Biberist – ein Sieg muss her, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht schon früh zu verlieren.