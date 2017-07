Der FC Aarau muss sich am Mittwoch anderweitig beschäftigen, obwohl eigentlich ein Testspiel gegen den FC Lugano angesetzt gewesen wäre. Die Luganesi sagten dem FC Aarau ab, weil sie am Dienstagabend ein Testspiel gegen die AC Milan bestreiten können, wie am Freitagnachmittag aus dem Umfeld des FC Aarau zu erfahren war.

Der FC Aarau führt das Spiel immer noch auf seiner Homepage auf und kündigt es mit den Worten «Kräftemessen mit einem Europacup-Teilnehmer» an.