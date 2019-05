«Wir haben die drei Punkte, das ist alles, was zählt. Ich freue mich auf ein volles Brügglifeld und ein geiles Spiel.» Die Message von Aarau-Trainer Patrick Rahmen nach dem Zittersieg am Donnerstagabend in Chiasso ist unmissverständlich: Abhaken und nach vorne schauen – auf das grosse Finale gegen Rapperswil-Jona vor heimischem Publikum. Bevor sich Rahmen in den Bus setzt und dieser in der Tessiner Nacht verschwindet, sagt er noch: «Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir es schaffen.»

Warum ist sich der 50-Jährige da so sicher? Nach diesem Auftritt gegen den Tabellenletzten, bei dem abgesehen vom Resultat und der Goalieleistung so ziemlich gar nichts stimmte? Rahmen: «Das wird ein ganz anderes Spiel als hier in Chiasso. Mit unseren Fans im Rücken werden wir von der ersten Sekunde an bereit sein und den nötigen Sieg einfahren.»

Wahnsinnsparade von Nikolic

Doch die veränderten Rahmenbedingungen können nicht der einzige Grund für die Überzeugung sein. Auch wenn er es nicht aussprechen will, der Trainer denkt bestimmt auch an das Schicksal, an höhere, an die Fussballgötter.

Fussball ist manchmal unerklärlich und deshalb so faszinierend. Freud und Leid liegen so nahe beieinander, im Fall des FC Aarau eine Handlänge oder eine Pfostenbreite. In Chiasso ist es erst die Torumrandung, die nach einem Kopfball von Gabriele Perico die Aargauer vor dem 1:1 bewahrt. Bei der nächsten Chiasso-Chance packt Goalie Djordje Nikolic eine Wahnsinnsparade aus, indem er den Abschluss von Ivan Lurati mit einem Geistesblitz ins Aus lenkt.