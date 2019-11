Mirakulöse Parade: Unihockey-Mittelland-Goalie verhindert sicher geglaubten Penaltytreffer

Unihockey ist bekannt für spektakuläre Penaltys der Feldspieler. Dass bei einem Strafstoss aber auch Torhüter für Spektakel sorgen können, beweist Unihockey-Mittelland-Goalie Nicolas Frey im 1.Liga-Duell gegen Lok Reinach am vergangenen Sonntag.

Mitten im Spiel kommt das Heimteam in der Reinacher Pfrundmatt zu einem Penalty. Diese Angelegenheit möchte sich Tobias Wullschleger nicht entgehen lassen und lässt Nicolas Frey mit einem geschickten Trick in die falsche Richtung grätschen. Mit dem leeren Tor vor Augen braucht der Reinacher nur noch einzuschieben, doch praktisch aus dem Nichts hechtet Frey in den Schuss und kratzt die Plastik-Kugel noch von der Linie. Entsetzen beim Gegner, grosser Jubel auf der eigenen Bank!

So schön die Parade auch ist, am Ende nützt sie dem Gästeteams allerdings nichts. Unihockey Mittelland muss sich in einer knappen Partie mit 6:7 geschlagen geben. Kleiner Trost im Nachhinein für den Goalie Nicolas Frey: Das Video macht viral die Runde. Unter anderem wurde es vom schwedischen Online-Portal «Innebandymagazinet» aufgegriffen.