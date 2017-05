Noch aussagekräftiger ist ein anderer Vergleich, der zudem deutlich macht, was mit dem richtigen Trainer in dieser Liga möglich ist: Im Januar lag Aarau 13 Punkte vor dem FC Schaffhausen, als Murat Yakin bei den Munotstädtern übernahm. Heute, nur 16 Spieltage später, hat Schaffhausen 9 Punkte Vorsprung auf Aarau. Zu den schlechten Resultaten gesellen sich Zahlen, die alle Alarmglocken schrillen lassen: Aarau hat mit 63 Gegentoren die mit Abstand schlechteste Abwehr der Liga. Und elf Platzverweise sind ein weiteres klares Indiz für Missstände.

Ein Trainer ist ohne den Rückhalt seiner Spieler verloren

Kommen wir zu den weichen Faktoren, die gegen Schällibaum sprechen. Allen voran: Die Mannschaft hat den Glauben an den Trainer verloren, Schällibaums Ansprachen stossen kaum mehr auf Resonanz. Immer mehr Spieler wenden sich ab. Kein taktisches Konzept, Inkonsequenz in den Personalentscheidungen, kein Leistungsprinzip, zu wenige und zu lasche Trainings – die Liste der Vorwürfe ist lang.

Nehmen wir das Beispiel Daniele Romano: Erst bekommt er auf Schällibaums Initiative hin keinen neuen Vertrag, dann äussert Romano in der Zeitung seinen Unmut und schliesslich darf er gegen Chiasso doch von Beginn an spielen. Dafür sitzt Tim Hemmi, dieses vielversprechende Eigengewächs, auf der Bank. Statt Hemmi jetzt, wo es um nichts mehr geht, Spielpraxis zu geben.

Andere, deren Abgang feststeht, lässt Schällibaum ebenfalls weiter auflaufen. Was bringt das? Warum testet er nicht jene, die nächste Saison dabei sind? Warum stellt er Spieler in die Startformation, die am Vortag gegenüber Journalisten Interna ausgeplaudert haben? Warum lässt er sich vorschreiben, dass Talente wie Giger und Tasar in der U21 aushelfen, statt sie für sich zu beanspruchen und sie in der aktuellen Phase an das Profiniveau heranzuführen?

Schlecht gelöst wurde auch die Situation mit Geoffrey Tréand. Vor Wochen hat dieser intern mitgeteilt, dass er Aarau verlassen werde. Schällibaum will es anscheinend nicht wahrhaben, bekniet den Franzosen und bringt ihn weiter in jedem Spiel. Unschönes Ende: Im Frust begeht Tréand gegen Chiasso eine Tätlichkeit, fliegt vom Platz und darf in dieser Saison nicht mehr spielen.