Ihr Vorgänger Raimondo Ponte meint: «Jetzt ist einer am Ruder, der keine Erfahrung hat. Mal schauen, wie es herauskommt.» Was sagen Sie dazu?

Grundsätzlich äussere ich mich nicht zu Kommentaren über meine Person. Zum Punkt der Erfahrung: Wie auch soll ich Erfahrung als Sportchef haben? Ich war bis vorgestern Spieler. Irgendwann ist das erste Mal.

Ist Erfahrung relevant?

Die Diskussion ist doch sinnlos. Am Ende geht es immer um das Gleiche: Habe ich Erfolg oder nicht? Zumindest gegen aussen ist das so. Mir ist wichtig: Ich will Transparenz und eine klare Linie, ich will stetigen Verbesserungswillen und kritisches Hinterfragen, ich will gute Stimmung – vor allem will ich, dass der FC Aarau wieder ein Gesicht hat.

Was machen Sie anders als Raimondo Ponte?

Ich mache es auf meine Art. Ich werde in den nächsten Tagen sehr nah bei der Mannschaft sein und mithelfen, die Blockaden in den Köpfen zu lösen. Dabei werde ich herausfinden, wer mit vollem Herzen beim FC Aarau ist. Viele Spieler sind nur kurze Zeit beim FC Aarau – kein Problem. Aber in dieser Zeit verlange ich vollen Einsatz. Auf wen das nicht zutrifft, der kann gehen.