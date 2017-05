Der Grund für den unschönen Abgang ist simpel: Ivkovic hat für den Job des Torhütertrainers im Hinblick auf die Challenge-League-Saison 2017/18 nicht das nötige Diplom. Auf Anfrage beim Schweizerischen Fussballverband (SFV) hält Torhüter-Cheftrainer Patrick Foletti fest: «In den Ausführungen des Reglements ist festgehalten, dass Goalietrainer von Challenge-League-Klubs in der Saison 2017/18 bezüglich Ausbildung auf dem Niveau 3 sein müssen. Ivkovic ist nur auf Niveau 2. Deshalb kann er in der nächsten Meisterschaft keine Goalies bei einem Klub der zweithöchsten Spielklasse trainieren. Wir haben das sowohl Ivkovic als auch dem FC Wohlen frühzeitig mitgeteilt.»

Kein zufriedenstellendes Resultat

Zwischen dem SFV und dem FC Wohlen gab es in der Vergangenheit tatsächlich den einen oder andern Meinungsaustausch. «Der Verband und der FC Wohlen haben im Fall von Boris Ivkovic seit mehreren Monaten Korrespondenz hin- und hergeschoben», sagt Wohlens Verwaltungsratspräsident Lucien Tschachtli. «Aber zu einem für beide Parteien zufriedenstellenden Resultat sind wir nicht gekommen.»

Es liegt in der Natur der Sache, dass der SFV die Bestimmungen nicht ausser Acht lassen darf. Und es ist eine Tatsache, dass Ivkovic den Anforderungen des Verbandes nicht mehr gerecht wird. Der Abgang von Ivkovic hat aber zwei Seiten: Die eine Seite steht auf Papieren mit Paragrafen, die andere Seite ist die menschliche. Es ist verständlich, dass der schweizerisch-kroatische Doppelbürger im Alter von 61 Jahren nicht mehr bereit ist, Kurse für Fortbildung in Theorie und Praxis zu besuchen.

Man wird im Fall von Ivkovic das Gefühl nicht los, dass die Verbandsverantwortlichen vor lauter Reglementen, Diplomen, Kursen, Anforderungen, Auflagen und Empfehlungen die menschliche Komponente komplett aussen vor lassen. Macht es wirklich Sinn, die Anforderungen für über 60-jährige Trainer immer höher zu schrauben? Zählen Erfahrung und Routine nichts mehr? Sind Lockerheit, Fröhlichkeit und Humor nicht mehr gefragt?

«Das tut weh»

Von der menschlichen Seite her betrachtet ist der «Fall Ivkovic» eine kleine Tragödie. Ivkovic hatte beim FC Wohlen ein 100-Prozent-Pensum. Ab Sommer steht er ohne Job da. Eine neue Anstellung zu finden, wird in seinem Alter extrem schwierig. Mehr noch. Es ist beinahe unmöglich. «Boris Ivkovic war in den vergangenen sieben Jahren ein Teil der Fussballfamilie des FC Wohlen», sagt Ehrenpräsident René Meier. «Der Job des Goalietrainers war sein Leben. Er war eine kleine Kultfigur. Nun ist alles vorbei. Das tut weh. Die ganze Geschichte ist eine Tragödie.»