Tränen statt Jubel: Die FC Aarau Frauen verpassen den Aufstieg in die NLA. Weil die Aarauerinnen in ihrer letzten Partie der Auf-/Abstiegsrunde auswärts in Worb nur 1:1-Unentschieden spielten wurden sie vom FC Yverdon Féminin auf der Schlussgerade noch abgefangen. Dies, weil die Waadtländerinnen gleichzeitig zu Hause gegen die Grasshoppers 3:0 gewannen und damit den Zweipunkte-Rückstand auf die FCA-Frauen wett machen und sich damit in der Tabelle vor die Aarauerinnen auf den zweiten Aufstiegsplatz verbessern konnte.

Vor exakt vier Jahren und einem Tag bejubelte die Stadt Aarau letztmals einen Aufsteiger. Nämlich die Aaraufsteigerjungs der Männer des FC Aarau, die damals am 2. Juni 2013 von der Challenge League in die Super League aufgestiegen waren. Nun verpassten es die FCA-Frauen, sich selber zu Aaraufsteigermädels zu machen und der Aargauer Kantonshaupstadt endlich wieder einen Grund für Feierlichkeiten in Sachen Fussball zu geben.

Die Ausgangslage für einen Aufstieg war in dieser Saison äusserst schwierig: In der Auf-/Abstiegsrunde nahmen nach Abschluss der Qualifikation die vier letztklassierten der NLA sowie die zwei erstklassierten der NLB teil. Nur die Plätze 1 und 2 in der Endabrechnung der Auf-/Abstiegsrunde berechtigten indes zum Verbleib beziehungsweise im Fall der NLB-Klubs zum Aufstieg in die NLA.

Umso höher ist die Leistung der FCA-Frauen einzuschätzen. Denn trotz dieser Ausgangslage behielten sie ihr Schicksal bis zum letzten Spieltag vom Samstagabend in den eigenen Füssen. Bitter, dass es nun zum Ende doch nicht zum Aufstieg gereicht hat – zumindest in sportlicher Hinsicht.

Hoffnung auf ein Nachrücken in die NLA

Denn ein Hoffnungsschimmer bleibt für das Team von Trainer Andreas Zürcher trotzdem: In den vergangenen Wochen berichtete der «Blick», dass Cupsieger und NLA-Leader FC Neunkrich offenbar vor dem Konkurs stehen soll.

Im Falle eines Team-Rückzugs würde ein zusätzlicher Platz in der NLA frei. Wie dessen Besetzung erfolgen würde, ist in den Reglementen des Schweizerischen Fussballverbandes SFV zwar nicht festgehalten, es ist aber davon auszugehen, dass der Drittplatzierte der Auf-/Abstiegsrunde und damit die FC Aarau Frauen, zum Handkuss kämen und in der kommenden Saison trotzdem in der NLA spielen würden.

Weil vorläufig aber weder klar ist, ob der FC Neunkirch in der neuen Saison überhaupt noch antreten wird und zu welchem Schluss die technische Kommission des SFV in diesem Fall kommen würde, müssen sich die FCA-Frauen vorerst damit abfinden, den Aufstieg in die NLA in letzter Sekunde noch aus der Hand gegeben zu haben.