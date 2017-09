Der FC Chiasso übernimmt vom Ligakonkurrenten FC Aarau den Offensivspieler Zoran Josipovic (22). Der ehemalige Schweizer U16-Internationale wechselte vor sechs Jahren in die Nachwuchsabteilung des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin und wurde danach zuerst an Novara in die Serie B und später zum FC Lugano ausgeliehen. Mit den Tessinern feierte Josipovic 2015 den Aufstieg in die Super League. Anfang 2016 wechselte er zum Challenge-League-Verein FC Aarau.