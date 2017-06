Respekt und Akzeptanz auf dem Fussballplatz

Doch in die kommende Saison steigt Aarau nicht mit Schällibaum, sondern mit Jurendic. Dieser ist quasi die vierte Wahl. Das allein muss nicht per se ein Nachteil sein.

Jurendic ist ein interessanter Mann mit einer aufregenden Biografie. Die ersten acht Jahre verbringt er in Bosnien. Dann holen ihn seine Eltern, die aus wirtschaftlichen Gründen ausgewandert sind, in die Schweiz.

Er steigt in Ebikon in die 3. Klasse ein, versteht kein Deutsch, sucht erst auf dem Fussballplatz Anschluss, und verschafft sich dort schnell Respekt und Akzeptanz. Jurendic hat das, was vielen Kids mit Migrationshintergrund gemein ist. Den Willen und den Ehrgeiz, in der neuen Umgebung mehr als nur der geduldete Gastarbeiter zu sein.