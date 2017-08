Nun hat es also auch Arxhend Cani erwischt. Der 20-Jährige verletzte sich im Training am Knie so schwer, dass er dem FC Aarau monatelang fehlen wird. Nach Sandro Burki, Igor Nganga und Stéphane Besle ist Cani der vierte Langzeitverletzte im Kader des FC Aarau.