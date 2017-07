Den einzigen Glanzpunkt setzte Elena Roos. Die Tessinerin übertraf bei ihren erst zweiten Weltmeisterschaften mit einem 5. Rang die Erwartungen klar. Diese Klassierung blieb überraschend die beste Schweizer Platzierung.

Die Schweizer Männer, die auf der Langdistanz für die Medaille zuständig gewesen wären, erlitten anschliessend eine Niederlage: Daniel Hubmann Sechster, Mitfavorit Matthias Kyburz aufgegeben und Fabian Hertner als Siebenter neben den Diplomrängen.

Hubmann kam im Gegensatz zum Sprint, in dem er am Samstag Gold gewonnen hatte, nicht auf Touren. Im Ziel betrug sein Rückstand auf den erfolgreichen Titelverteidiger und Favoriten Olav Lundanes aus Norwegen fast fünf Minuten. Zum Podest, auf dem Hubmann in den vergangenen drei Jahren jeweils als Zweiter oder Dritter gestanden hatte, fehlten fast drei Minuten.