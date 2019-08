30 Schwinger aus der Nordwestschweiz starten am Samstag am Eidgenössichen Schwingfest in Zug. Mindestens fünf davon sollen nach acht Gängen am Sonntag mit eidgenössischem Eichenlaub ausgezeichnet werden.

Fünf Kränze sind ein machbares Ziel. Die Liste der Anwärter ist länger. Doch logisch, dass nicht jeder Trumpf sticht. Wir spielen am Tag vor dem Fest Orakel und stellen die aussichtsreichsten Kandidaten vor.

Klar ist: Hätte sich Nick Alpiger nicht auf dem Weissenstein verletzt, würden wir an dieser Stelle sogar vom Königstitel sprechen. Jetzt wäre dies nicht angebracht. Erst das Anschwingen am Samstag wird zeigen, ob die Verletzung im Hüftbereich den Teamleader nicht mehr behindert.