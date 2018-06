Es gibt kein Halten mehr. Es beginnt die erfolgreichste Zeit in der Geschichte des FC Aarau: Fünf Mal in Folge qualifiziert man sich für den Europacup. Lange her. Deutlich weniger rosig ist die Realität. Sie sieht so aus: Sechster Platz in der Challenge League, 41 Punkte hinter Aufsteiger Xamax. Umso schöner ist es, in der Vergangenheit zu schwelgen.