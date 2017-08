Nur: Je länger je mehr stellt man sich die Frage: Will denn überhaupt noch ein Topspieler aufs Brügglifeld wechseln? Der Fehlstart in die Saison und das miserable Bild, das der Klub in der Öffentlichkeit abgibt, schrecken ab. Der FC Aarau ist in der Fussballschweiz leider zur Lachnummer geworden – auch wenn dies die Verantwortlichen nicht wahrhaben wollen.

Kommt dazu: Es ist Mitte August, die Saison läuft seit einem Monat. Vertragslose Spielmacher, die den hohen Ansprüchen gerecht werden, sind nicht in Sicht.

Nach der Entlassung von Marco Schällibaum und dem gewonnenen Machtkampf konnte Sportchef Raimondo Ponte wie gewünscht in Alleinregie das Kader zusammenstellen. Doch abgesehen von Goalie Steven Deana hat bisher keiner der Neuen den Eindruck erweckt, als könne er den Karren aus dem Dreck ziehen. Fakt ist: Die Verpflichtung eines Spielmachers ist Pontes letzter Pfeil im Köcher. Der muss ins Schwarze treffen. Wenn nicht, hat er seinen Job nicht erfüllt. Ganz einfach.

Das sagten Spieler Olivier Jäckle und Trainer Marinko Jurendic nach dem Spiel gegen Echallens: