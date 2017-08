Uriella ist das Oberhaupt der Sekte Fiat Lux, um die es in letzter Zeit ruhig, sehr ruhig geworden ist. Nun taucht der Name Fiat Lux in einem neuen Umfeld auf. Demjenigen des FC Wohlen: «Fiat Lux – es werde Licht» heisst eine Spendenaktion des Freiämter Challenge League Klubs. Sie soll mithelfen, die Finanzierung der neuen Beleuchtungsanlage sicherzustellen.

500'000 Franken müssen aufgetrieben werden

«Es werde Licht», sagt denn auch René Meier gegenüber der «Aargauer Zeitung». «Um in den nächsten Jahren eine Lizenz für die Challenge League zu erhalten, braucht der FC Wohlen in seinem Stadion eine Flutlichtanlage mit mindestens 500 Lux. Wir wollen dieses Projekt in den nächsten Monaten realisieren und werden so schnell wie möglich entscheiden, welche Firma die Anlage installiert. Dann», fügt der Ehrenpräsident hinzu, «können wir uns um die Finanzierung kümmern. Ich rechne mit einem Kostenaufwand von mehr als 500 000 Franken. Um dieses Geld aufzubringen, sind wir auf Spenden von Donatoren, Gönnern und Sympathisanten angewiesen.»