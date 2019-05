Gewinnt der FCA in Chiasso und verliert Lausanne gleichzeitig in Kriens, ist das Ziel Barrage geschafft: In diesem Fall trifft die Mannschaft von Trainer Patrick Rahmen in den zwei Aufstiegsspielen aller Voraussicht nach auf Xamax. Noch ist es nicht soweit: Nachfolgend drei Erkenntnisse aus dem Spiel gegen Kriens.

SC Kriens als Angstgegner

Für den FC Aarau war Kriens in dieser Saison eine Knacknuss. Der Gewinn von fünf Punkten aus vier Spielen entspricht nicht den Ansprüchen eines Spitzenteams der Challenge League. Im Brügglifeld holte der FCA nach einem 0:2 in der Vorrunde und dem 2:2 am Mittwoch gerade mal einen Zähler. In Kriens gab es einen 2:1-Sieg und ein 2:2. Bleibt aus Aarauer Sicht ein letzter Wunsch an die Zentralschweizer: Macht am Donnerstag, 23. Mai, nochmals alle Kräfte frei und zwingt Lausanne in die Knie!

37. Minute gegen Kriens am Mittwochabend – Nicolas Schindelholz schiesst das Tor zum 1:1 unentschieden: