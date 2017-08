Die Antwort lautet Ja! Burki ist für den FC Aarau sogar ein Glücksfall. Zugegeben: Er ist noch sehr jung und hat als Sportchef keine Erfahrung. Aber das muss kein Nachteil sein. Im Gegenteil! Für den Einstieg ins zweifellos anspruchsvolle Amt gibt es für ihn kaum einen besseren Zeitpunkt als gerade jetzt. Der FC Aarau, seines Zeichens Cupsieger 1985 und Meister 1993, zählt momentan nicht einmal in der zweithöchsten Spielklasse zum Spitzenfeld.

Er steckt sportlich in einer Sackgasse. Um es in der Boxersprache zu sagen: Der FC Aarau liegt am Boden. Der FC Aarau ist angezählt. Der FC Aarau steht vor dem Knockout. Das heisst: In Zukunft kann alles nur noch besser werden.

Für Burki spricht auch der Umstand, dass er heiss auf diesen Job ist. Es war sein Ziel, nach der Spieler-Laufbahn als Sportchef tätig zu sein. Wie viel ihm dieses Amt bedeutet, zeigt alleine die Tatsache, dass er seine aktive Karriere trotz Vertrag bis im Sommer 2018 ab sofort beendet. Er brennt geradezu darauf, das sinkende Schiff FC Aarau vor dem Untergang zu retten.