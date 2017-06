Was sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet hat, ist seit Mittwochmorgen Tatsache: Der FC Neunkirch zieht sein NLA-Frauenteam zurück. Damit wird in der höchsten Schweizer Spielklasse ein Platz frei. Als Nachrücker kommen nach menschlichem Ermessen eigentlich nur die Frauen des FC Aarau in Frage.