Ist David Schmid ein Zauberer? So mancher seiner Gegner hat sich diese Frage wohl schon gestellt. Egal wie aussichtslos die Situation scheint, Schmid findet einen Ausweg. Er befreit sich wie einst der grosse Harry Houdini. Und wäre der Entfesselungskünstler noch Leben, er hätte viel Freude am Fricktaler.

Andreas Döbeli, der zusammen mit Schmid das Nordwestschweizerische Schwingfest in Wittnau gewann, sagt: «Davids defensive Stärke ist bekannt.» Der 28-Jährige ist ein Künstler der Verteidigung. Ein Meister der Entfesslung. Seine Brücke, das Verhindern, dass der Gegner ihn ins Sägemehl drückt, ist eine der stärksten überhaupt.

Das ist kein Zufall. Weil Schmid, egal was er versucht, nie zum bärenstarken Hühnen wurde. So musste er sich früh anpassen, um gegen die Besten zu bestehen. Er spezialisierte sich in der Defensive, wurde zu einem Meister im Bodenkampf. Sein Paradeschwung? Der Bur, die stärkste Waffe am Boden.

Mit 30 Jahren soll spätestens Schluss sein

Die momentan so dominanten, jungen Schwinger um Armon Orlik, Pirmin Reichmuth, Joel Wicki und Co. setzen auf Angriff, auf ein offensives Feuerwerk. David Schmid ist ein Gegenpol. Früher gab es viele Schwinger wie ihn. Heute verschwinden sie aus dem Sägemehl.

Schmid wird am 24. August, dem ersten Tag des Eidgenössischen in Zug, 29 Jahre alt. Spätestens mit 30 will er aufhören, sich ganz seiner jungen Familie und der Arbeit auf dem eigenen Bauernhof in Wittnau widmen. Doch noch hat er Lust. Der Sieg am Sonntag, die erfolgreiche Titelverteidigung am Nordwestschweizerischen Schwingfest, ausgerechnet zu Hause in Wittnau, sei eine unglaubliche Energiespritze gewesen. «Das wird viel Schub für das Eidgenössische geben», sagt er.