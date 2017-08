Die Nordwestschweizer Schwinger riefen beim Saisonhöhepunkt in Interlaken nicht die erwartet oder zumindest erhoffte starke Leistung ab. Sie spielten am Unspunnen-Fest nur eine Nebenrolle. Am Schluss gabs für die beiden Aargauer Nick Alpiger und Patrick Räbmatter trotzdem noch einen vorderen Rang.