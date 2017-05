Francesco Gabriele geht, wie man ihn kennt: als Vollprofi. Gefühle kommen bei ihm vor dem letzten Heimspiel als Trainer des FC Wohlen gegen den FC Wil an zweiter Stelle. Im Vordergrund steht der Auftritt seiner Mannschaft: «Wir wollen uns mit einer guten Leistung für die Unterstützung des Publikums bedanken und uns dann auch eine Woche später bei der Aufstiegsfeier im Letzigrund gegen den FCZ als würdiger Gegner erweisen.»

Ein Diener der Sache. Das ist Gabriele, das weiss er, dazu steht er, das ist seine Stärke. Und so gewährt er erst nach anfänglichem Zögern einen Blick in sein Innenleben, verrät seine Gefühle und Gedanken in diesen turbulenten Tagen.

«Alles halb so wild»

Vor knapp zwei Wochen hat die «Aargauer Zeitung» den Wechsel Gabrieles zum Schweizer Fussballverband publik gemacht, wo er ab dem 1. Juli die U19Nationalmannschaft übernimmt. Dass man in Wohlen davon aus der Zeitung und nicht von Gabriele selber erfuhr, ist nicht überall gut angekommen.

Ein wenig unwohl dabei war auch Gabriele. Er sagt: «Ich informiere meine Vorgesetzten gerne persönlich. Dass die Information früher raus ist, darauf hatte ich keinen Einfluss, darum bin ich mir keiner Schuld bewusst. Am Ende war es halb so wild. Denn ich hätte am Tag danach den Verantwortlichen sowieso meinen Abgang mitgeteilt.»

Viel Verständnis

Die Reaktionen auf seinen Abschied? «Mehrheitlich Bedauern, denn wir hatten in den vergangenen acht Monaten eine gute Zeit und sind zu einer verschworenen Gruppe zusammengewachsen – auch wenn nicht alle immer gleicher Meinung waren. Aber es gibt sicher auch solche, die froh darüber sind», sagt Gabriele lachend.

Vor allem sei er in der Mannschaft und im Klub auf viel Verständnis gestossen. Weil unklar ist, ob der FC Wohlen die Lizenz für die nächste Challenge-League-Saison erhält, sind die Personalplanungen auf Eis gelegt. Logisch, dass sich die Betroffenen nach Alternativen umschauen.