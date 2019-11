Der unermüdliche Arbeiter aus Menziken: Warum Stürmer Matthias Rossi in Fribourg um drei Jahre verlängerte

Statistiken können lügen, nur die halbe Wahrheit sagen. Das weiss auch Matthias Rossi, 28, aus Menziken. Nicht in jedem Spiel lässt sich der Stürmer von Fribourg-Gottéron in die Skorerliste eintragen – und dennoch gehört er zu den absoluten ­Leistungsträgern.

Einen grossen Bezug zur Heimat

Im September wurde Rossi erstmals Vater. Mit seiner Frau ­Steffi und Töchterchen Amélie wohnt er in Niederwangen BE, nur eine Viertelstunde Autofahrt entfernt von Stadion Patinoire St-Léonard. Woher er kommt, vergisst Matthias Rossi nicht. Er sei gerne und oft in Menziken anzutreffen. «Meine Eltern wohnen noch immer da. Und früher oder später können wir uns sehr gut vorstellen, in dieser Region zu leben.»

Es freut ihn denn auch, als er Besuch erhält von der Aargauer Zeitung. Oft müsse er sich ­Sprüche über seine Heimat anhören, wie etwa, dass im Aargau kaum jemand Eishockey spielen könne. «Als stolzer Aargauer kämpfe ich natürlich gerne um unsere Ehre», sagt er und lacht.

Das Hockey-ABC auf der Kunsteisbahn Oberwynental in Reinach erlernt, wechselte ­Rossi im Juniorenalter zum EV Zug. Dort erkämpfte er sich seinen ersten Profivertrag, doch so richtig durchsetzen vermochte er sich nicht. Er entschied sich für einen Umweg über die Swiss League, liess sich an Thurgau ausleihen, ehe ihm der Durchbruch bei den Rapperswil-Jona Lakers gelang, indem er dazu beigetragen hatte, dass die St. Galler im Frühling 2014 nicht abgestiegen sind.