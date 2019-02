Fällt ein Teamleader in einer Mannschaft aus, kann das schwerwiegende Folgen haben. Aber es gibt auch eine Umkehrseite: Plötzlich stehen Profiteure da, denn schlagartig gibt es eine gewichtige Rolle im Team zu vergeben. So passiert beim EHC Olten nach der Oberkörperverletzung von Jewgeni Schirjajew, bei dem ein Einsatz in den nächsten Spielen weiterhin so gut wie ausgeschlossen werden kann. Stefan Mäder bekam die Schirjajew-Ersatzrolle als Center neben Horansky und Hohmann zuteil – und tat dies in den beiden Playoffspielen gegen Visp mehr als ordentlich. Seine Ausbeute: Ein Tor und zwei Assists, dazu ein ungemütlicher Pfeiler und steter Gefahrenherd im Slot vor dem Visper Tor.

Stefan Mäder zeigt sich nach dem Eistraining am Dienstagmorgen zufrieden: «Mit Horansky habe ich fast die ganze letzte Saison zusammengespielt, ihn kenne ich sehr gut. Und Cason konnte ich über die gesamte Qualifikation verfolgen. Wir mussten uns in den ersten 20 Minuten des ersten Playoffspiels etwas finden, haben das dann aber vor allem in Visp geschafft», erzählt Mäder. Und wie: Die Linie stand kurz nach Spielhälfte am Ursprung, die Partie nicht aus den Händen zu geben. Nur zwei Minuten nach Visps erstmaliger Führung antwortete die Sturmlinie auf eine sehenswerte Passkombination mit dem 2:2-Ausgleich. Mäder hatte Horansky ausgezeichnet aus der Drehung bedient. Aber der stämmige Stefan Mäder mit dem technisch versierten Stan Horansky sowie dem wirbligen Cason Hohmann in derselben Sturmlinie? Kann das wirklich funktionieren? Die kritischen Stimmen im Stadion Kleinholz rümpften die Nase vor dem Playoff-Auftakt umgehend. Mäder darauf angesprochen: «Ich bin sicher nicht der Schnellste. Neben solchen schnellen Flügelstürmern muss ich deshalb das Spiel sicher noch etwas besser lesen. Aber ich sehe es nicht so, dass sie mich überlaufen würden und ich ihnen keine Hilfe wäre», sagt der 28-Jährige.