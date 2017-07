Ihre Familie musste viel opfern, damit Sie Ihren Traum leben konnten.

Wir haben aber genauso viel zurückbekommen. Wir sind eine glückliche Familie. Seit bald 18 Jahren bin ich verheiratet und habe mit einer fantastischen Frau drei tolle Söhne. Die älteren sind 15 und 12, der jüngste ist 3.

Ein geplanter Nachzügler?

Ja, meine Frau fand, wir seien noch nicht komplett.

Sie fühlen sich heimisch in Holland. Warum sind Sie nun doch in die Schweiz zurückgekehrt?

Im vergangenen Herbst war das unvorstellbar. Im Februar habe ich bei Boris Smiljanic in der U21 von GC reingeschaut. Am Ende fragte er mich, ob ich zu GC kommen wolle, sie bräuchten im Nachwuchs noch einen Trainer. Das hat sich dann zerschlagen, aber ich konnte mir plötzlich vorstellen, wieder in der Schweiz zu arbeiten. Danach gab es einen kurzen Flirt mit dem Schweizer Fussballverband, und so kam ich mit Marinko (FCA-Chefcoach Marinko Jurendic; die Red.) in Kontakt. Auch mit dem FC Zürich hatte ich ein interessantes Gespräch über eine Rolle im Nachwuchs.

Warum passen Sie und Jurendic zusammen?

Wir haben einige längere Gespräche geführt und dabei festgestellt, dass wir den Fussball ziemlich gleich sehen.

Ein Beispiel?

Wir sind der Überzeugung, dass auch der beste Individualist nur mit einem guten Team im Rücken funktioniert. Der Teamgedanke steht über allem und muss aufgebaut, gelebt und beschützt werden. Wir wollen sportliche Strukturen schaffen und noch mehr professionalisieren, weil wir überzeugt sind, dass es das braucht, um den FCA nachhaltig vorwärtszubringen. Dabei scheuen wir uns nicht davor, neue Reize zu setzen. Altbewährtes ist gut, aber es braucht auch Platz für Innovation.

Jetzt sind Sie Assistent – peilen Sie den Posten eines Cheftrainers an?

Dafür brauche ich die Uefa-Pro-Lizenz. Diplome sind viel Arbeit und haben mich, ehrlich gesagt, in meiner Kreativität belastet. Man erhält viele gute Ratschläge während eines Trainerkurses. Das Wichtigste ist aber: Man darf seine eigene Vision nicht verlieren. Ich will mich an der Seite von Marinko beim FC Aarau weiterentwickeln. Wenn ich in dieser Zeit ein besserer Trainer werde, wird die Uefa-Pro-Lizenz eine logische Konsequenz sein.