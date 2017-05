Da ist auch Ponte ein wenig neidisch. «Diesen Weg mit vielen jungen Eigengewächsen, so wie Genf das macht, wollen auch wir in Zukunft gehen.» Wenn die Philosophie stimmt, wird der Verein auch interessanter für potenzielle Neuzugänge. So unterschreiben Verstärkungen wie Steven Lang, der in der Rückrunde für Schaffhausen in 16 Spielen 18 Skorerpunkte sammelte, nicht in Aarau, sondern lieber bei Servette, das sich ebenfalls um Lang bemüht hat.

Am Samstagabend im Stade de Genève hat man gesehen, dass auch der FC Aarau einige hoffnungsvolle Talente in seinen Reihen hat. Goalie Lars Hunn (18) etwa. Er durfte zum zweiten Mal in Folge bei den Profis ran und hielt sein Team mit guten Paraden bis zum Schluss im Spiel. Auch Tim Hemmi (21) gehörte gegen Servette zu den Besseren. Dazu liess der für den verletzten Zoran Josipovic eingewechselte Noah Lüscher (19) sein Talent aufblitzen – im Nachwuchs kam der offensive Mittelfeldspieler in 20 Spielen auf 10 Tore. «Ein bisschen mehr Kraft und Erfahrung und Noah macht mit einem seiner Abschlüsse vielleicht noch den Ausgleich», sagte Schällibaum.