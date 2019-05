Der 36. und letzte Spieltag bringt die Entscheidung: Erreicht der FC Aarau die Barrage oder muss er auf den letzten Metern Lausanne vorbeiziehen lassen? Seit der Einführung der Super und Challenge League in der Saison 2003/04 ging es für den FC Aarau am letzten Spieltag fünfmal um die Wurst. Dreimal drohte dem FCA in der Super League der Abstieg, zweimal ging es in der Challenge League um den Aufstieg.