Wenn Fussball logisch wäre, würde der Sieger der Partie zwischen Schaffhausen und Wohlen schon im Voraus feststehen: der FC Wohlen. Die Rechnung geht so: Am ersten Spieltag hat Schaffhausen, damals noch mit Trainer Murat Yakin, 6:0 gegen Rapperswil-Jona gewonnen. Im Rückspiel vor zwei Wochen gingen die Schaffhauser, mittlerweile mit Boris Smiljanic an der Seitenlinie, 0:5 unter. Verkehrte Welt.

Das erste Spiel zwischen Schaffhausen und Wohlen am zweiten Spieltag ging 4:1 zugunsten der Nordostschweizer aus. Und wäre Fussball logisch, dann gäbe es am Samstag einen diskussionslosen Auswärtssieg für die Freiämter.

Genug der Zahlenspielerei. Fussball ist weder Mathematik noch logisch. Doch eines ist klar: Als so krasser Aussenseiter wie im Hinspiel treten die Wohler nicht an. Seit dem Trainerwechsel hat Schaffhausen massiv an Souveränität eingebüsst. Nach zuvor sieben Siegen in sieben Pflichtspielen unter Yakin wurden mit Smiljanic «nur» zwei von fünf gewonnen.

Wann wird Schaffhausen überholt?

Symbolisch für den Abwärtstrend steht das Ausscheiden der Schaffhauser im Cup gegen den Erstligisten Münsingen (0:1). Schaffhausen ist dank der phänomenalen Serie unter Yakin zwar immer noch Tabellenführer, doch ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis die welschen Aufstiegsfavoriten Xamax und Servette die Munotstädter ein- und überholen.

Besser als in Schaffhausen ist die Gefühlslage in Wohlen. Zwei Siege aus den letzten drei Spielen haben dem Team von Ranko Jakovljevic im Tabellenkeller Luft verschafft – so langsam scheint die wegen der späten Lizenzerteilung notdürftig zusammengestellte und vor allem blutjunge Mannschaft stabil zu werden.

Das grösste Manko bleibt die Defensive – trotz des bislang stark aufspielenden Goalies Tahiraj hat Wohlen mit Abstand die meisten Gegentore kassiert (23). Und ausgerechnet jetzt fällt mit Stadelmann eine wichtige Defensivstütze aus, zudem ist der Einsatz von Scheibenwischer Bicvic fraglich.