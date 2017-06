Die FCA-Führung beweist mit der «Einsprache gegen die Verwendung des Namens FC Aarau Frauen» einmal mehr fehlende Empathie, fehlende Weitsicht, fehlende Liebe für den Sport, den Klub, die Menschen und die Region. Schon das Senioren-Team bestehend aus Meister-Helden von 1993 wurde aus «Kostengründen» gestrichen. Aleksandrov & Co. spielten fortan für Suhr.

Oder: Auf den öffentlich inszenierten Schulterschluss mit den Fans, die über 90 000 Franken für die Aktion Trikotsponsoring zusammengebracht haben, warten wir bis heute. Dies nur ein kurzer Abriss der Fettnäpfchen, in die der FC Aarau tritt.

Es ist ja nicht so, dass der FC Aarau in den letzten drei Jahren sein Image aufpoliert hätte. Im Gegenteil. Umso trauriger, wenn man die aufstrebenden Frauen ignoriert, ihren Wert für die Marke nicht erkennt. Wenn die Führung in einem offiziellen Brief von der «FCA-Familie» schreibt, ist das ein Hohn. Welche Familie?