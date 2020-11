Das Dilemma der Freizeit-Profisportler: Sie spielen trotz Corona weiter – das passt vielen ihrer Arbeitgeber gar nicht

Im Gartencenter Lengnau sind sie stolz auf ihren Simon. Simon, das ist Simon Huwyler. In der Zurzibieter Grossgärtnerei macht sich Huwyler im 60-­Prozent-Pensum die Hände als Landschaftsgärtner schmutzig, den Rest seiner Zeit widmet sich Huwyler dem Handball. Beim TV Endingen in der Nationalliga A ist er unumstrittener Abwehrchef. Die handballerischen Leistungen Huwylers, sie machen dem Betrieb Freude. Vor kurzem aber sorgte Huwylers Sportlerdasein für die ein oder andere Sorgenfalte bei ­seinem Chef.

Auch Riechsteiner kennt die Problematik nur zu gut. «Wir werden als Profis angesehen, aber sind es irgendwie ja doch nicht», sagt er und bringt das ­Dilemma auf den Punkt. Riechsteiner spricht davon, als Handballspieler zwischen zwei Steinen in einer Mühle zu stecken. Ein Stein sei der Sport, der andere die Arbeit. Gehe ein Stein kaputt, funktioniere die Mühle nicht mehr. Weil er in einer privilegierten Lage ist, kann Riechsteiner ­offen darüber reden. Andere Sportler können das nicht.

Wie unterschiedlich die Spieler indes von der Quarantäneregel betroffen sein können, verdeutlicht das Beispiel von Huwylers Teamkameraden Christian Riechsteiner. Der Captain der Endinger ist in der Buchhaltung beim Energiekonzern Axpo tätig. Grossfirma statt KMU, Schreibtisch- statt körperliche Arbeit. Riechsteiner hat Glück: Sein Job erlaubt ihm, im Homeoffice zu arbeiten – auch in Selbstisolation. Klar, nach dem Spiel gegen GC Amicitia gab es Sprüche von den Arbeitskollegen. «Aber das war verschmerzbar.» Riechsteiner war ja trotzdem per Videocall für die Chefs erreichbar.

Es geht den Arbeitgeber grundsätzlich nichts an, was sein Mitarbeiter in der Freizeit tut.

Dennoch erzählt er von einem Beispiel, das zeigt, inwieweit sich die Situation verschärfen kann. Nachdem ein Spieler aus der ersten Mannschaft von Wiler-Ersigen bereits das zweite Mal in Quarantäne musste, hatte sein Betrieb offenbar genug: Er schickte dem Verein vor kurzem einen Brief. «Darin steht, dass sie dem Spieler verbieten wollen, an den Trainings teilzunehmen», sagt Siegenthaler. Wie man als Klub darauf reagieren soll, weiss Siegenthaler noch nicht.

Arbeitsrechtsexperte sieht kein Problem für Sportler

Klar ist: Wer einen Kontaktsport betreibt, setzt sich einem erhöhten Risiko aus. Daran, in Quarantäne zu müssen oder selbst am Coronavirus zu erkranken. Trotzdem darf ein Arbeitgeber seinem Angestellten nicht untersagen, weiterhin Sport zu machen, meint Anwalt und Arbeitsrechtsexperte Markus Leimbacher. «Es geht den Arbeitgeber grundsätzlich nichts an, was sein Mitarbeiter in der Freizeit tut.» Aber: Die Angestellten seien verpflichtet, die berechtigten ­Interessen des Arbeitgebers zu wahren. Das heisst: Ein Chef kann an seinen Angestellten ­appellieren, sich vorsichtig zu verhalten.

Ein Ausfall durch eine ­verordnete Quarantäne sei für die Unternehmen natürlich ­mitunter schmerzhaft, sagt Leimbacher. Wie ein Arbeitgeber auf Dauer damit umgehe, sei seine Sache. «Vielleicht fragt er sich, ob er das Arbeitsverhältnis auflösen soll.»

An solche Optionen verschwendet Paul Hediger keinen Gedanken. Ihm liegt es fern, Simon Huwyler irgendetwas zu verbieten. ­«Simon passt selber genug auf, das muss ich ihm nicht noch ­zusätzlich sagen.» Alles andere liege nun einmal nicht in ihrer Hand – ­weder in Huwylers, noch in seiner. Hediger wünscht sich auch, dass der Kreisläufer seinem Verein weiterhin in der Meisterschaft helfen kann. «Endingen hat schon genug zu kämpfen.» Da ist der Chef also ganz Sportsmann.