Coronakrise: Schwere Vorwürfe der Klubpräsidenten gegen die Sportbeamten in Bern

Bleibt es bei einer strikten Begrenzung von maximal 1000 Zuschauern, die zu Grossveranstaltungen zugelassen werden? Kommt es gar wieder zu einer Reduktion auf 100? Bleibt für die Profiklubs eine Hintertür offen? Für die Mehrheit der über 40 Sportorganisationen in den beiden höchsten Fussball- und Eishockeyligen geht es um die Existenz. Entsprechend deutlich sind, die Worte, die zwei der Klubvertreter wählen. FC-Aarau-Präsident Philipp Bonorand und sein Amtskollege beim EHC Olten, Marc Thommen, machen schonungslos auf die kritische Lage Aufmerksam. Und lassen kein gutes Haar am Bundesamt für Sport, von dem sie sich alleingelassen fühlen.

Der 12. August könnte zu einem Schicksalstag für den Schweizer Profisport werden. Mit welchen Gefühlen blicken Sie dem Bundesratsentscheid entgegen?

Bonorand: Einem sehr schlechten. Die Tendenz, die ich wahrnehme, ist ganz klar, dass es keine Lockerungen geben wird. Dass man sogar einen Entscheid bis März 2021 anstrebt, ist völlig unverständlich. Man weiss doch nicht, wie sich die Situation bis dann entwickelt. Ich habe Angst, dass der Mut fehlt, einen Schritt zu machen. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass irgendwo noch ein Herz für den Spitzensport vorhanden ist.

Thommen: Ich habe die Hoffnung, dass am 12. August noch nichts entschieden wird und man stattdessen die Bereitschaft an den Tag legt, die Schutzkonzepte der Vereine ernsthaft zu prüfen und eine Hintertür offen lässt. Wenn das BAG dies per se ausschliesst, dann empfinde ich das als Affront gegenüber all jenen, die einen tollen Job in der Unterhaltungsbranche erledigen – und da ist ja nicht nur der Sport betroffen. Das Tragische ist: Wir haben das Bundesamt für Sport (Baspo, Anm. d. Red.) und Swiss Olympic, zwei grosse Organisationen, die nun die Zügel in der Hand halten und den Lead übernehmen müssten, aber stattdessen haben wir Klubs den Eindruck, dass einfach zu wenig kommt, bloss ein wenig Hilfe in der Erstellung von Schutzkonzepten. Wir fühlen uns alleingelassen. Das ist das Traurigste an der ganzen Sache.

Warum ist das so? Die Sport- und Eventbranche müsste jetzt doch auf die Hinterbeine und massivstes Lobbying betreiben, so wie dies die Gastrobranche im April zustande brachte.

Bonorand: Im Fussball hat die Liga schon etwas probiert. Beim Baspo habe ich das Gefühl, dass sie nicht nur keine Unterstützung bieten, sondern die Situation sogar noch schlimmer machen. Sie legen uns Vereinen noch Steine in den Weg, in dem sie an Pressekonferenzen über exorbitante Fussballerlöhne sprechen, die wenig mit der Realität zu tun haben und damit ein falsches Thema zum dümmsten Zeitpunkt in den Fokus rücken. Ich bin vom Baspo sehr enttäuscht. Da ist null Herz für den Schweizer Profisportbetrieb vorhanden. Da geht es um etwas anderes, als den Schweizer Sportklubs zu helfen.