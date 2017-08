Sando Burki wird per sofort vom FC Aarau-Captain zum Sportchef. Raimondo Ponte muss gehen. «Man hätte Burki am Sonntag gegen Vaduz noch spielen lassen sollen. Das hätte den Zuschauern eine Show geboten», sagt az-Sportredaktor Ruedi Kuhn. Kollege Sebastian Wendel widerspricht in der gemeinsamen Analyse: «Die Lage beim FC Aarau ist viel zu ernst für Experimente.»