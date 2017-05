Riesiger Aufwand

Es ist das einzige Mal im gesamten Gespräch, dass bei Ando Hakob die Emotionen hochkommen und er lauter spricht. Schliesslich geht es um das Boxen, seine grosse Leidenschaft. Und dafür opfert Ando Hakob, der im Alter von neun Jahren aus Armenien in die Schweiz geflüchtet ist, enorm viel. Seit sechs Jahren ist der 28-Jährige Trainer, Manager, Sponsoringverantwortlicher und Profiboxer in Personalunion.

Auch seine Kämpfe organisiert er alle selber. «Das ist ein 24-Stunden-Job. Ich bin immer erreichbar. Der Aufwand dafür ist enorm gross und gerade finanziell muss ich extrem sparsam sein», so Hakob. «Es ist teilweise schon frustrierend, wenn ich dann sehe, welche Möglichkeiten andere Boxer haben. Aber ich will mich nicht beklagen. Ich lebe immerhin im schönsten Land der Welt und kann das machen, was ich liebe – auch wenn es ohne grossen Sponsor ein harter und langer Weg ist.»

Den nächsten Schritt auf diesem Weg kann Ando Hakob morgen Abend in der Stadthalle Olten nehmen. Dann nämlich bestreitet er seinen achten Profikampf gegen den Franzosen Chaquib Fadli (36), ein erfahrener Boxer, der in der Weltrangliste deutlich vor Hakob liegt und erst noch in der nächsthöheren Gewichtsklasse (bis 66,6 kg) antritt als der Badener, der im Superleichtgewicht (bis 63,5 kg) boxt. «Das ist natürlich ein Risiko für mich, aber ich muss Risiken nehmen, um nach vorne zu kommen. Wenn ich diesen Kampf gewinne, nehme ich gleich zwei oder drei Schritte auf einmal. Es ist der bis jetzt wichtigste Kampf meiner Karriere.»