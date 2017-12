Aber wieso haben Sie den Red Lions nicht geholfen?

Leuenberger: Das muss ich ein wenig ausholen. 2006 musste ich die 1. Liga-Mannschaft von Wettingen-Baden zurückziehen, weil wir sahen, dass wir ansonsten in ein finanzielles Fiasko hineinlaufen. Wir haben uns dann darauf konzentriert, Nachwuchs aufzubauen. Mit der Zusammenlegung der Kräfte unter dem Namen Argovia Stars konnten wir einerseits die 1.-Liga-Mannschaft von Aarau und andererseits den Nachwuchs von Wettingen-Baden unter einem neuen Dach vereinen. Heute sind wir eine Organisation, die rund 300 Nachwuchsspieler betreut. In unserer ersten Mannschaft spielen 92 Prozent eigene Spieler. Wir fördern durchaus das Eishockey im Aargau. Aber das Ganze muss auf einem Fundament aufgebaut sein. Es ist sonnenklar: Wir bilden doch nicht Spieler für viel Geld aus, um sie danach zu verschenken. Das können wir uns gar nicht leisten. Und mich ärgert: Wir machen jahrelang ein Super-Projekt und werden nun von den Klubverantwortlichen der Red Lions quasi für ihre Fehler in die Pflicht genommen.

Dass Reinach all seine Spiele verliert, könnte Ihnen egal sein?

Leuenberger: Die Reinacher Misswirtschaft färbt leider auf die ganze Liga ab. Um auf dieser Stufe mitspielen zu können, benötige ich eigene Spieler. Und wenn Reinach sagt, in der nächsten Saison wird alles besser, dann muss ich erneut widersprechen. Die Spieler, die Reinach sucht, gibt es nicht. Wenn Reinach eine Mannschaft stellen will, die in der 1. Liga mitspielt, dann benötigt man im Minimum 300 000 Franken für Transfers. Wenn ihr das nachhaltig machen wollt, dann braucht ihr nochmals so viel Geld jährlich, um den Nachwuchs aufzubauen. Aber für mich ist das Harakiri. Das kann nie im Leben funktionieren.

Fässler: Wir wussten, dass es ohne Leihspieler nicht geht und haben in unserem Budget 70 000 Franken für die Entrichtung von Ausbildungsentschädigungen vorgesehen. Diesen Betrag haben wir nun bei weitem nicht gebraucht, weil die entsprechenden Spieler nicht gefunden wurden. Herr Leuenberger vergisst bei seinen Berechnungen allerdings, dass der SC Reinach als Hauptverein seit Jahren zumindest in den unteren Ausbildungsstufen sehr gute Arbeit leistet und ein Budget von 200 000 Franken selber stemmt. Wir starten demzufolge nicht bei Nullkommanull im Nachwuchs.

Dem Projekt «Red Lions» wird auch vom Stammklub SC Reinach grosse Skepsis entgegen gebracht...

Fässler: Da müssen wir selbstkritisch sein. Es war der zweite grosse Fehler, dass wir es verpasst haben, im Verein eine Urabstimmung zum Projekt durchzuführen. Inzwischen haben wir uns schriftlich bei allen Mitgliedern entschuldigt und hoffen, dass dies zu einem Stimmungsumschwung führt.

Leuenberger: Noch einmal, der Plan der Reinacher ist zum Scheitern verurteilt. Man will mit einem Gefäss für junge Spieler auf dem Sprung in die Nationalliga eine Lücke schaffen. Nur gibt es diese Lücke gar nicht. Wir arbeiten mit dem EV Zug zusammen, ich bin also legitimiert, hier eine klare Aussage zu machen: Das könnt ihr vergessen.

Von wo nimmt Reinach trotz massiver Skepsis seinen Optimismus?

Fässler: Wenn man Heinz Leuenbergers Worten Glauben schenkt und es die von uns angepeilten Spieler nicht gibt, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als die Strategie anzupassen. Zurzeit läuft bereits die Planung für 2018/19. Was in diesem Zusammenhang jedoch ganz wichtig ist: Unser Projekt ist finanziell weitgehend abgesichert. Wir können die drei Jahre ohne Absteiger dazu nutzen, etwas Nachhaltiges aufzubauen, sind uns aber bewusst, dass es keine zweite Saison wie diese mehr geben darf.

Herr Leuenberger, sehen Sie einen Weg für Reinach?

Leuenberger: Der erste richtige Weg ist es, keine Schuldigen zu suchen. Man kann zum Beispiel nicht einfach Verträge mit Ausländern unterschreiben und sich dann in den Medien darüber beklagen, dass man für diese keine Lizenz erhält. Wenn 35 Vereine der Amateurliga miteinander ein Gentlemen’s Agreement abschliessen, dass man keine Ausländer in der Liga will, dann gilt es dies ganz einfach zu akzeptieren.

Fässler: Eines unserer Ziele ist es, junge Spieler an höhere Aufgaben heranzuführen. Als wir erkennen mussten, dass von den anderen Vereinen keine Hilfe erwartet werden kann, haben wir versucht, als Teamleader zwei ausländische Spieler zu verpflichten. Diese zwei 20-Jährigen hätten genau ins Profil gepasst. Es sind Perspektivspieler für die Nationalliga und damit wären sie im 1.-Liga-Betrieb garantiert echte Publikums-Attraktionen gewesen. Auch das hat man uns verweigert, im Sinne von angeblichen Gentlemen eben....

Wir kommen zum Schlusswort...

Fässler: Wir müssen aus den Fehlern lernen, das ist klar. Ich appelliere aber an die Fairness aller Klubverantwortlichen, uns nun diese zweite Chance einzuräumen. Wir werden unsere Strategie anpassen und für die nächste Saison klare Strukturen schaffen, die funktionieren. Schaffen wir es nicht, dann macht das Projekt tatsächlich keinen Sinn.

Leuenberger: Es geht mir nicht darum, mit dem Finger auf Reinach zu zeigen und Schuldige für diese sportliche Misere zu finden. Wir wollen einen Kantonsrivalen, der mithalten kann. Aber die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Und das tun sie derzeit nicht.